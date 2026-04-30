Kenya : des habitants contaminés au plomb à cause d'une usine de recyclage de batteries

Des années après la fermeture d’une usine de recyclage de batteries toxiques, les habitants du village d’Owino Ohuru affirment qu’ils vivent toujours avec les séquelles d’un empoisonnement au plomb.

Selon les experts, cela constitue un avertissement quant à un risque croissant pour la santé publique, alors que l’essor des énergies propres en Afrique entraîne une forte augmentation de l’utilisation des batteries.

"Les personnes âgées et les enfants d’ici sont malades. Nous avons également des cas de fausses couches, et la seule chose qui nous reste à faire est d’aller à l’hôpital. Cependant, nous ne pouvons pas le faire sans moyens financiers. Nous avons besoin d’argent pour prendre soin de nos familles et mener une vie normale", déclare Benjamin Simblla, un habitant du village d’Owino Ohuru.

La contamination remonte à 2007, lorsque Kenya Metal Refineries EPZ, une filiale locale d’une entreprise basée à Mumbai, exploitait une usine de recyclage de batteries au plomb au sein de la localité, exportant le plomb traité vers l’Inde alors que la demande mondiale en batteries était en hausse.

Les habitants ont déclaré que les déchets toxiques de l'usine s'étaient infiltrés dans le sol et l'eau, provoquant une épidémie généralisée. Plus de 20 décès ont été liés à cette pollution.

Bien que l'usine ait fermé ses portes en 2014, les conséquences persistent.

Alfred Ogulo Mulo, 70 ans, un ancien du village, souffre d’une paralysie à la jambe et a désormais besoin d’une canne pour marcher.

"Je suis allé dans de nombreux hôpitaux, mais je n’ai pas guéri et mon état continue de se détériorer. Je me sens désormais comme quelqu’un atteint de la polio. Ma jambe est paralysée et mon corps est en proie à une douleur constante", a-t-il déclaré.

Il ajoute que des analyses ont révélé des taux de plomb extrêmement élevés dans son sang, ce qui lui a causé des lésions nerveuses et une mobilité réduite.

"J’étais en bonne santé avant, mais aujourd’hui, je dois marcher avec une canne, alors que je n’ai jamais eu de fracture ni fait de chute. C’est l’empoisonnement qui a gravement affecté mon organisme", s'insurge-t-il.

Une affaire portée devant la Cour suprême

En 2025, la Cour suprême du Kenya a accordé environ 12 millions de dollars de dommages et intérêts à quelque 3 000 habitants qui ont remporté un recours collectif contre l'entreprise, marquant ainsi une rare victoire juridique pour les victimes de la pollution industrielle. Mais alors même que la communauté cherche à tourner la page, les militants affirment que l’État n’a pas donné suite à l’indemnisation en temps voulu.

"Il est regrettable que l’État ait négligé de donner la priorité au versement des indemnités, comme l’avait ordonné le tribunal", a déclaré Phyllis Omido, qui dirige le Centre for Justice Governance and Environmental Action (CJGEA) et a contribué à porter l’affaire des habitants devant les tribunaux.

"Ces fonds auraient permis d’atténuer les souffrances que subissent actuellement ces habitants vulnérables."

Les experts préviennent que des risques similaires pourraient apparaître à travers l’Afrique alors que le continent accélère sa transition vers les énergies propres.