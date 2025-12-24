Malawi :  Arrêt temporaire de la pêche pour préserver les poissons et l'environnement 

Au Malawi, la saison de la pêche tire à sa fin. Afin de présenter l’environnement et les poissons, cette activité est très réglementée dans le pays.

Sur l'île de Mbenje, connue pour son succès en matière de conservation, la communauté des pêcheurs organise une cérémonie spéciale pour marquer la pause des activités jusqu'en avril prochain.

"Ici, sur l'île, il y a des règles. Elles sont appliquées. Les femmes ne sont pas autorisées. Il est interdit de boire de la bière ou tout autre type d'alcool. Il est interdit de voler. Si vous êtes surpris en train de voler, vous serez renvoyé de l'île. Enfin, les bagarres sont interdites", explique Collins Kamuzu, un pêcheur.

Les pêcheurs qui travaillent au large de l'île de Mbenje, dans le lac Malawi, se soumettent à des règles strictes pour protéger les précieuses réserves de poissons.

Seuls les navires titulaires d'une licence peuvent pénétrer dans ces eaux pour pêcher. De plus, leur équipement doit être conforme à des normes visant à limiter la surpêche.

En plus de donner aux poissons le temps de se reproduire et de grandir chaque année, Makanjira explique que les règles strictes de l'île ont un rapport avec l'aspect spirituel.

"L'île est contrôlée par les esprits. Par exemple, si vous tuez un serpent, un oiseau ou une grenouille, des vents violents se lèvent soudainement. Cela peut durer deux ou trois mois, car les esprits ne sont pas contents. Lorsque le vent souffle pendant deux mois, les pêcheurs ne peuvent pas aller pêcher. C'est pourquoi nous devons veiller à ce que les esprits soient heureux tous les jours. Mes ancêtres sont enterrés sur l'île", raconte Makanjira, le chef principal.

Ailleurs sur le lac Malawi, l'interdiction n'est que de deux mois et est gérée par le département des Pêches du Malawi. Elle s'étend du 1ᵉʳ novembre au 31 décembre pour la pêche artisanale.

La surpêche est un fléau mondial, et la réglementation appliquée sur l'île de Mbenje, au Malawi, pourrait inspirer d’autres régions dans le monde.