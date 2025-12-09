Kenya : 170 pays à la 7e session de l'ONU pour l'environnement

Des délégués de plus de 170 pays sont réunis depuis lundi à Nairobi, au Kenya, à l’occasion de la septième session de l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement.

Au centre de la rencontre, la quête de solutions durables face aux menaces qui pèsent sur la planète. Avec des appels à la protection renforcée des glaciers, à une production durable des métaux et des minéraux, et à la réduction de l'empreinte écologique de l'intelligence artificielle.

Mais pas seulement, la gouvernance des océans et la justice climatique entre autres, figurent parmi les sujets de discussion. Dans cette recherche de voies résilientes pour la planète, la session tentera de renforcer les accords multilatéraux sur l'environnement. Cette résilience passe aussi par la recherche des solutions énergétiques à long terme.

Ici se trouve la nécessité d’utiliser les énergies propres afin respecter les engagements en matière de réduction des émissions de gaz et à protéger l'environnement écologique. Le Sujet a été abordé lors d’un événement en marge de la session.

La directrice exécutive du Programme des Nations unies pour l'environnement, a souligné l'urgence d’une démarche inclusive pour faire face à l'escalade des défis environnementaux.