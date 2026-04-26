Mali : mort du ministre de la défense Sadio Camara, les Russes quittent Kidal [Direct]

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Bamako, 26 avril 2026 – Bonjour et bienvenus dans ce direct sur Africanews. Nous suivons pour vous l’évolution de la situation à Kati, Bamako et Kidal, au lendemain des attaques coordonnées revendiquées par les groupes terroristes du JNIM (Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin) et du Front de libération de l’Azawad.

14h15GMT : la Cedeao a condamné sur X les attaques terroristes en cours au Mali. Notons que Bamako a quitté officiellement l'organisation régionale le 29 janvier 2025 aux côtés du Burkina et du Niger.

14h00GMT: la nouvelle de la mort du ministre de la défense malienne, Sadio Camara, a été confirmée par plusieurs sources. Sa deuxième épouse et deux de ses enfants ont également perdu la vie dans cette attaque. Camara était une figure centrale du gouvernement militaire qui a pris le pouvoir à la suite de deux coups d'État consécutifs en 2020 et 2021.

13h20GMT : le ministre malien de la Défense, Sadio Camara, a été tué samedi sur le champ lorsque sa résidence, située dans la ville de garnison de Kati, a été ciblée par un attentat à la voiture bélier, des attaques menées par des groupes affiliés à Al-Qaïda et des rebelles touaregs.

13h00GMT : des combats entre les terroristes et l'armée malienne signalés par les résidents près de Bamako. Selon des sources locales à Sévaré dans le centre et Mopti, le calme semble être revenu, la vie reprend progressivement sons cours.

10h00GMT: de nouveaux combats ont éclaté dimanche dans la ville malienne stratégique de Kidal entre les rebelles touaregs soutenus par des djihadistes et les forces gouvernementales appuyées par des mercenaires russes, au lendemain de frappes coordonnées menées par les insurgés à travers ce pays du Sahel en proie à des troubles. Les séparatistes touaregs de la coalition du Front de libération de l'Azawad (FLA) avaient déclaré samedi avoir pris le contrôle de la ville de Kidal, dans le nord du pays, avec le soutien de combattants djihadistes. Kidal, bastion touareg, avait été reprise en novembre 2023 par l’armée malienne, soutenue par le groupe paramilitaire russe Wagner, mettant fin à plus d’une décennie de contrôle par les rebelles. Le FLA affirme également avoir pris des positions dans la région de Gao, au nord.

07h00GMT: à Bamako, des soldats étaient postés dimanche matin autour d’une clinique de la ville où le ministre de la Défense, Sadio Camara, avait été admis la veille, selon une source médicale et des témoins. Selon des habitants, la résidence du ministre à Kati, une ville voisine de Bamako et bastion de la junte au pouvoir, a été en grande partie détruite par une puissante explosion. Les collaborateurs de Camara ont nié qu’il ait été blessé.

https://fr.africanews.com/2026/04/25/mali-larmee-annonce-avoir-repris-le-controle-de-bamako/

Tard samedi samedi, un couvre-feu strict de trois jours a été instauré à Bamako par les autorités entre 06h et 21h officiellement pour protéger les civils et faciliter les opérations sécuritaires. Dans le quartier périphérique de Senou, où se trouve l'aéroport et qui a été le théâtre de violents combats samedi, l'atmosphère était tendue. Les combats ont fait 16 blessés parmi les civils et les soldats et causé « des dégâts matériels limités », a indiqué le gouvernement dans un communiqué samedi soir.

06h00GMT : le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a condamné les « actes de violence » au Mali. « Le secrétaire général est profondément préoccupé par les informations faisant état d’attaques dans plusieurs localités du Mali », a déclaré son porte-parole dans un communiqué. Le secrétaire général appelle à un soutien international coordonné pour faire face à la menace croissante de l’extrémisme violent et du terrorisme au Sahel et pour répondre aux besoins humanitaires urgents », a ajouté le porte-parole Stéphane Dujarric.

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