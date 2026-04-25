Mali : l'armée annonce avoir repris le contrôle de Bamako

Le Mali a été secoué par une vague d’attaques terroristes à Bamako et dans plusieurs autres villes du pays, notamment Kati, Gao et Kidal.

Les tirs semblent avoir cessé dans la capitale, mais les habitants, pris en étau, restent terrés chez eux, dans l’attente d’une accalmie définitive. L’armée malienne a produit un communiqué lu à la télévision nationale annonçant avoir repris le contrôle des zones attaquées, sans donner l'identité des groupes armés à l'origine de ces attaques.

L’état-major des forces armées informe la population que des groupes terroristes armés non identifiés ont pris pour cible certains sites et casernes militaires dans la capitale et à l’intérieur du pays tôt ce matin, le 25 avril 2026. Des combats sont actuellement en cours. Nous invitons la population à rester calme et vigilante. Nos forces de défense et de sécurité sont actuellement engagées dans l’élimination des assaillants. Nous fournirons plus de détails ultérieurement.

L’Union africaine a condamné ces actes et exprimé son inquiétude pour les civils pris pour cibles. De leur côté, les États-Unis ont affiché leur soutien au Mali, promettant d’aider à « promouvoir la paix, la stabilité et la sécurité dans la région ».