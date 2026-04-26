Mali : qui était Sadio Camara, colonel tué à Kati ?

Sadio Camara, le ministre de la Défense a été tué samedi sur le coup lorsque sa résidence, située dans la ville garnison de Kati, a été visée par un attentat à la voiture bélier, perpétré par des terroristes du JNIM affilié à Al-Qaïda ainsi que par le Front de libération de l’Azawad.

Ces groupes avaient lancé simultanément plusieurs attaques à Bamako, Kidal, Gao et Mopti, prenant par surprise les forces armées maliennes. Selon certaines sources, l’une de ses épouses est également décédée dans cette attaque. Deux de ses petits-enfants, qui se trouvaient à son domicile, ont aussi été tués.

D’autres civils ont également perdu la vie. Cet officier, très apprécié au Mali pour son sérieux et sa discipline, était une figure centrale de la transition malienne présidée par le général Assimi Goïta, arrivé au pouvoir à la suite de deux coups d’État consécutifs en 2020 et 2021.

Né en 1979 à Kati, le colonel Sadio Camara est issu de l’École militaire interarmes de Koulikoro (EMIA). Après avoir occupé plusieurs postes au sommet de la hiérarchie militaire et suivi des formations aux États-Unis, en Russie et en Chine, il avait été, avant les coups d’État, commandant du Prytanée militaire de Kati de 2016 à 2020.