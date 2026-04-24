Haïti : les gangs perdent du terrain à Port-au-Prince

La situation sécuritaire s’améliore à Port-au-Prince, ce qu’a déclaré le Premier haïtien à l’ONU.

Une évolution favorisée selon Alix Didier Fils-Aimé par l’action La force de répression des gangs de l’ONU qui a remplacé une mission plus modeste soutenue par l’ONU et dirigée par la police kenyane, qui manquait de personnel et de moyens financiers.

''Nous sommes profondément convaincus que sans sécurité, aucun développement n'est possible. Des résultats concrets commencent à se faire sentir grâce aux forces armées haïtiennes, à la police nationale et à la force de répression des gangs ; plusieurs quartiers de la capitale sont progressivement repris. La vie économique et sociale reprend lentement mais sûrement.'', Alix Didier Fils-Aimé, Premier ministre d'Haïti.

La police haïtienne affirme contrôler désormais 72 % de la capitale. Alors que les gangs écumaient la quasi-totalité de la capitale haïtienne jusqu’en juin de l’année dernière.

Les violences perpétrées par les gangs dans le pays ont fait au moins 5 519 morts et 2 608 blessés entre le 1er mars 2025 et le 15 janvier 2026, selon les dernières données du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme.