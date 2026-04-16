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Guerre au Moyen-Orient : la crise humanitaire s'aggrave en Haïti

La police nationale assure la sécurité alors que des ouvriers d'usine défilent pour réclamer une augmentation de salaire à Port-au-Prince, en Haïti, mardi 14 avril 2026.   -  
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AP Photo
By Ali Bamba

avec AP

Haïti

Haïti, le pays le plus pauvre de l’hémisphère occidental, a été le plus durement touché par la hausse des prix du pétrole qui, selon les experts, va aggraver une crise humanitaire déjà en spirale.

Le conflit en Iran a provoqué une flambée des prix du pétrole dans ce pays des Caraïbes, perturbant les chaînes d'approvisionnement essentielles, doublant les coûts de transport et forçant des millions de personnes sous-alimentées à réduire leurs repas déjà rares.

Le 2 avril, le gouvernement haïtien a annoncé une hausse de 37 % du prix du diesel et de 29 % du prix de l'essence.

La hausse des prix du pétrole s'est accompagnée d'une augmentation des prix des produits alimentaires de première nécessité.

Mirline Chery, vendeuse au marché, explique qu’elle paie 2 dollars de plus pour le riz qu’elle achète pour le revendre, et qu’elle a dû augmenter le prix d’un paquet de spaghettis de 3 dollars, mais qu’elle ne réalise toujours pas assez de bénéfices.

Avec des besoins croissants et des ressources en baisse, les familles qui consacrent déjà la majeure partie de leurs revenus à l’alimentation seront confrontées à des choix impossibles.

Mme Chery a ajouté que les gens mangent tout simplement moins : « On attend le soir pour prendre un dîner léger, il n’est plus question de manger trois fois par jour. »

Selon le Programme alimentaire mondial, près de la moitié des quelque 12 millions d’habitants d’Haïti sont déjà confrontés à des niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë.

« Le prix de l’essence aggrave la situation. Je suis dans la misère. Je n’ai pas assez à manger. Il n’y a pas de clients à qui vendre car les gens ne viennent pas acheter », a déclaré Manoucheka Jean Louis, assise près de son étal au marché en attendant des clients.

Près de 40 % des Haïtiens survivent avec moins de 2,15 dollars par jour, selon la Banque mondiale. Parallèlement, l’économie haïtienne s’est contractée pour la septième année consécutive, l’inflation atteignant 32 % à la fin de l’exercice 2025.

Le 6 avril, des Haïtiens ont traîné des pneus enflammés et d’autres débris pour bloquer les rues et protester contre la hausse des prix du carburant à Port-au-Prince, dont environ 90 % sont contrôlés par des gangs.

Les médias locaux ont fait état de coups de feu alors que certains Haïtiens forçaient les conducteurs de petits bus colorés, appelés « tap-taps », à faire descendre leurs passagers.

Cette semaine encore, une manifestation de moindre ampleur a éclaté dans le même quartier, et la police a dû la maîtriser à l'aide de canons à fumée et de gaz lacrymogène.

Lucner Saint Louis, chauffeur de taxi, a déclaré que les passagers négociaient de plus en plus les tarifs, mais qu'il ne pouvait pas se permettre d'accorder des réductions.

« Les gens sont au chômage ou leurs salaires n'augmentent pas. Nous devons faire en sorte que l'État agisse en faveur de la population », a ajouté Saint Louis alors que la pauvreté et la faim s'aggravent dans le pays.

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