La Libye s'apprête à rapatrier davantage de migrants subsahariens

Les autorités libyennes ont mis en garde, cette semaine, contre l'installation massive de ces voyageurs clandestins qui peinent à trouver l'Europe.

Avec l'Italie à quelque 300 kilomètres, la Libye est devenue un point de départ essentiel pour des dizaines de milliers de migrants qui risquent leur vie en mer pour tenter de rejoindre l'Europe chaque année.

Le ministre de l'Intérieur, Imad Trabelsi, s'est exprimé lors d'une conférence de presse à Tripoli aux côtés de plusieurs ambassadeurs étrangers et a exhorté l'Union européenne, l'Union africaine et d'autres pays arabes à renforcer leur soutien.

L'homme a déclaré que la Libye n'avait reçu qu'une aide "très limitée" par rapport à ses "engagements significatifs" en matière de lutte contre la traite des êtres humains.

De son côté l'UE a déclaré avoir dépensé quelque 465 millions d'euros pour la Libye dans le domaine de la migration entre 2015 et 2021, tandis que 65 millions d'euros supplémentaires ont été alloués à la "protection et à la gestion des frontières" en Libye entre 2021 et 2027.

M. Trabelsi a déclaré qu'environ trois millions de migrants irréguliers avaient vécu en Libye au cours des 15 dernières années, ajoutant que nombre d'entre eux étaient venus "en famille, ce qui accroît le risque d'installation".

Il a ajouté que la Libye "refusait d'accueillir les migrants interceptés en mer et de les rassembler" sur son territoire.