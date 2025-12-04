Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

La Libye s'apprête à rapatrier davantage de migrants subsahariens

Des migrants somaliens expulsés de Libye arrivent à l'aéroport international Abdulle Osman d'Adén, à Mogadiscio, en Somalie, le jeudi 20 novembre 2025.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Ali Bamba

Libye

Les autorités libyennes ont mis en garde, cette semaine, contre l'installation massive de ces voyageurs clandestins qui peinent à trouver l'Europe.

Avec l'Italie à quelque 300 kilomètres, la Libye est devenue un point de départ essentiel pour des dizaines de milliers de migrants qui risquent leur vie en mer pour tenter de rejoindre l'Europe chaque année.

Le ministre de l'Intérieur, Imad Trabelsi, s'est exprimé lors d'une conférence de presse à Tripoli aux côtés de plusieurs ambassadeurs étrangers et a exhorté l'Union européenne, l'Union africaine et d'autres pays arabes à renforcer leur soutien.

L'homme a déclaré que la Libye n'avait reçu qu'une aide "très limitée" par rapport à ses "engagements significatifs" en matière de lutte contre la traite des êtres humains.

De son côté l'UE a déclaré avoir dépensé quelque 465 millions d'euros pour la Libye dans le domaine de la migration entre 2015 et 2021, tandis que 65 millions d'euros supplémentaires ont été alloués à la "protection et à la gestion des frontières" en Libye entre 2021 et 2027.

M. Trabelsi a déclaré qu'environ trois millions de migrants irréguliers avaient vécu en Libye au cours des 15 dernières années, ajoutant que nombre d'entre eux étaient venus "en famille, ce qui accroît le risque d'installation".

Il a ajouté que la Libye "refusait d'accueillir les migrants interceptés en mer et de les rassembler" sur son territoire.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.