Sahara occidental : les États du Golfe réaffirment leur soutien au Maroc

À Manama, le Conseil suprême du Conseil de coopération des États arabes du Golfe a réaffirmé son soutien à la marocanité du Sahara et à l’initiative d’autonomie.

Cette position a été exprimée mercredi dans le communiqué final clôturant les travaux de la 46ᵉ session du CCG.

Le Conseil a également salué la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU, adoptée le 31 octobre 2025, qui considère l’initiative d’autonomie comme un élément important pour parvenir à une solution réaliste et durable.

Les États du Golfe ont aussi pris note de la décision du roi Mohammed VI de présenter officiellement cette initiative au Conseil de sécurité et d’instaurer le 31 octobre comme « Fête de l’Unité ».

Cette position s’inscrit dans la continuité du soutien du CCG à l’intégrité territoriale du Maroc et à sa souveraineté.

Le Conseil de coopération du Golfe, qui regroupe l’Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis, le Koweït, Bahreïn et Oman, a été fondé en 1981 et siège en Arabie saoudite.