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Sierra Leone : accord avec Shell pour des études pétrolières

Un employé de Shell à bord de la plate-forme flottante (FPSO) Bonga, au large du delta du Niger, au Nigeria, le 25 décembre 2011.   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

Pétrole

Shell va mener des études géologiques et géophysiques avancées sur plusieurs blocs offshore en Sierra Leone.

La compagnie pétrolière britannique a annoncé mercredi, avoir signé un accord avec le pays d’Afrique de l’Est permettant ces activités.

Dans un communiqué, Shell souligne que le permis lié à l’accord couvre une superficie d’environ 20 600 kilomètres mètres carrés et comprend, la modélisation des bassins et l'analyse des systèmes pétroliers.

Pour l’heure, il s’agit encore d’un cadre basé sur les données pour l’évaluation technique et une éventuelle participation à des opportunités de licences.

Mais en attendant, la compagnie affiche ses ambitions dont l’accélération du processus menant au forage d’exploration.

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