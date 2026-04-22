Russie : le président seychellois Patrick Herminie rencontre Vladimir Poutine

Le président des Seychelles Patrick Herminie reçu par le président russe au Kremlin. Au centre de l’entretien, le tourisme, la promotion des investissements et la sécurité alimentaire.

Le président russe a remercié son homologue pour son soutien aux initiatives russes à l’ONU. Alors que les échanges commerciaux entre la Russie et les Seychelles peinent à atteindre la vitesse de croisière.

''Nos relations commerciales et économiques restent modestes, mais nous avons beaucoup de travail à accomplir. Votre visite tombe à point nommé à cet égard. Nous avons établi de très bonnes relations sur les forums internationaux. Nous coordonnons nos positions et sommes reconnaissants à votre pays pour son soutien à de nombreuses initiatives de la Fédération de Russie aux Nations unies.'', a déclaré le président russe.

Herminie a quant à lui remercié la Russie pour l'aide humanitaire fournie la semaine dernière dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient, affirmant que le peuple des Seychelles « n'oubliera pas cela ».

''En effet, nos relations ne peuvent être qualifiées que de très étroites, et nous apprécions beaucoup le fait qu’en cette période très difficile due à la guerre au Moyen-Orient et en Asie occidentale, la Russie ait une nouvelle fois démontré son amitié en nous venant en aide la semaine dernière, et nous savons que demain, une aide supplémentaire nous sera apportée. Nous en sommes très reconnaissants et nous ne l’oublierons pas.'', a déclaré le président des Seychelles.

Le président des Îles Seychelles est arrivé en Russie pour une visite de travail le 20 avril.