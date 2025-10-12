Seychelles : Patrick Herminie élu président

Le leader de l'opposition Patrick Herminie a remporté l'élection présidentielle aux Seychelles, battant le leader sortant Wavel Ramkalawan lors d'un second tour, selon les résultats officiels publiés tôt dimanche.

Herminie a obtenu 52,7% des voix, Ramkalawan 47,3%, selon les résultats.

M. Herminie représente le parti United Seychelles, qui a dirigé le pays pendant quatre décennies avant de perdre le pouvoir en 2020.

Il a été le parti au pouvoir de 1977 à 2020.

"Je ne suis pas surpris par les résultats. Parce que l'humeur du pays était au changement", a déclaré M. Herminie dans de brèves remarques après avoir été déclaré président élu.

"Nous voulons des Seychelles meilleures. Des Seychelles pour le plus grand nombre", a-t-il déclaré, ajoutant que le niveau de vie avait baissé.

M. Herminie a été président de l'assemblée nationale entre 2007 et 2016.

La course entre les deux principaux candidats à l'élection seychelloise a été décidée lors d'un second tour, après qu'il n'y ait pas eu de vainqueur absolu lors du vote présidentiel il y a deux semaines.

Le vote anticipé a commencé jeudi, mais la plupart des habitants de l'île ont voté samedi.

Herminie et Ramkalawan ont tous deux mené des campagnes dynamiques en essayant d'aborder des questions clés pour les électeurs, notamment la dégradation de l'environnement et la crise de la toxicomanie dans un pays longtemps considéré comme un paradis touristique.

Le pays est devenu synonyme de voyages luxueux et écologiques, ce qui a propulsé les Seychelles en tête de la liste des pays les plus riches d'Afrique en termes de produit intérieur brut par habitant, selon la Banque mondiale.

Mais l'opposition au parti au pouvoir s'est accrue au cours des derniers mois.

Une semaine avant le premier tour de scrutin, des militants ont intenté un procès au gouvernement, contestant une décision récente d'accorder un bail à long terme pour une zone de 400 000 mètres carrés (100 acres) sur l'Assomption, l'une des 115 îles du pays, à une société qatarie pour y développer un hôtel de luxe.

Ce bail, qui prévoit la reconstruction d'une piste d'atterrissage pour faciliter l'accès aux vols internationaux, a suscité de nombreuses critiques selon lesquelles il favoriserait des intérêts étrangers au détriment du bien-être et de la souveraineté des Seychelles.

Selon la Banque mondiale et le groupe des Nations unies pour le développement durable, les Seychelles sont particulièrement vulnérables au changement climatique, notamment à l'élévation du niveau de la mer.