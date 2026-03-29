Seychelles : le vice-président chinois Han Zheng en visite officielle

Le vice-président chinois Han Zheng achève sa tournée africaine aux Seychelles, après des étapes au Kenya et en Afrique du Sud, par une visite officielle de deux jours marquant un demi-siècle de relations diplomatiques entre la Chine et l’archipel, établies en 1976 après l’indépendance des Seychelles.

Han Zheng a été reçu par le président Patrick Herminie et a mené des entretiens avec le vice-président Sebastien Pillay, soulignant la consolidation des liens bilatéraux dans le commerce, les infrastructures, l’innovation numérique et l’économie bleue.

Sur le terrain, il a inauguré un projet de logements financé par China Aid à Béolière et Cap Bonm Zan, prévoyant 140 unités pour répondre à la demande résidentielle croissante. Il a également visité la SBC House, nouvelle station de télévision des Seychelles soutenue par la Chine.

Pour l’ancien vice-président seychellois Vincent Meriton, cet anniversaire offre l’occasion de « dresser le bilan de nos acquis dans l’éducation, la santé, les infrastructures, l’économie, la culture et l’environnement ».

Les échanges commerciaux entre les deux pays restent dynamiques, atteignant 84 millions de dollars en 2024, tandis que la coopération s’oriente vers l’économie maritime durable, avec des initiatives communes sur la pêche et la protection des océans.

Cette visite conclut une tournée africaine stratégique et illustre la volonté des deux nations de prolonger un partenariat de confiance, alliant développement économique et préservation des ressources naturelles.