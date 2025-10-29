Les Seychelles célèbrent la 40e édition du Festival Kreol

Les Seychelles célèbrent leur identité créole, à l'occasion du 40e Festival Kréol. Il s'agit d'un événement pionnier, qui a inspiré de nombreuses nations créolophones à travers le monde. Spectacle, danse, jeux… Toute une culture à magnifier.

"Il y a en nous quelque chose d'unique qui vient de la diversité de nos origines.

Nous venons de différents continents - d'Europe, d'Afrique et d'Asie.

Mais ce qui est important, ce qui nous rend fiers, c'est cette diversité qui nous unit.

Nous partageons, tous, une identité commune dans laquelle chacun peut se retrouver", explique David André,

Secrétaire général de l'Institut national pour la culture, le patrimoine et les arts.

Un programme très varié sur trois semaines à travers plusieurs localités de Mahé, l'île principale de l'archipel.

Lors de la soirée "Lafoli Lanmod", le jeune créateur Mervin Cédras a présenté une collection inspirée du style créole festif.

"Ma culture est africaine, créole. Il y a aussi un mélange européen. C'est tout cela à la fois", déclare Mervin Cédras, créateur.

À la National Gallery, l'exposition "Hands of Heritage" réunit plusieurs artistes créoles.

La jeune plasticienne Juliette Zélémé présente une œuvre d'art vivante intitulée "Jouer ! (un hommage à la culture quotidienne.

"Cette œuvre met en valeur le jeu traditionnel des dominos, très populaire aux Seychelles, mais aussi dans d'autres pays créoles.

C'est un jeu qui a une réelle valeur culturelle, transmis de génération en génération", explique Juliette Zélémé, artiste plasticienne.

Isham Rath est musicien et lauréat du prix du jeune artiste prometteur, il a enchanté le public lors de la grande soirée sur la place principale de la capitale, Victoria.

"J'ai grandi dans cette nature, dans cet environnement, avec cette musique et ces mélanges de couleurs.

Et, consciemment ou inconsciemment, tout cela m'a inspiré", déclare Isham Rath, musicien.

Le Festival Kréol se poursuit jusqu'au 2 novembre 2025.