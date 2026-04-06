Gaza : les chrétiens orthodoxes célèbrent le Dimanche des Rameaux

À Gaza, les chrétiens orthodoxes palestiniens se sont rassemblés à l’église grecque orthodoxe Saint-Porphyrios pour le service du Dimanche des Rameaux. Il s'agit de la première célébration depuis le fragile cessez-le-feu conclu en octobre.

Dans une atmosphère de recueillement, les fidèles ont allumé des bougies symbolisant la lumière du Christ, accompagnés des chants liturgiques et des psaumes qui ponctuent traditionnellement le début de la Semaine sainte.

« Nous exprimons notre solidarité envers nos frères à Jérusalem, qui ne peuvent prier en raison de la situation actuelle. Nous leur envoyons un message de paix et d’amour », confie Ehab Ayyad, habitant de Gaza. « Nous sommes moins nombreux cette année, certains de nos frères ayant été tués dans le bombardement de l’église, d’autres ayant quitté le pays à la recherche d’une vie digne. »

Mossa Ayyad, également résident de Gaza, souligne la portée universelle de ce moment de prière : « Nous célébrons après le cessez-le-feu, alors que de nombreuses églises restent fermées dans le monde arabe et à Jérusalem. Nous prions Dieu pour que la paix règne et que tous les chrétiens, ainsi que tous les peuples, puissent célébrer ces fêtes en sécurité et dans la sérénité. »

Parallèlement, à Jérusalem, les cérémonies traditionnelles à l’Église du Saint-Sépulcre, lieu sacré de la crucifixion et de la résurrection du Christ, ont été limitées en accord avec la police israélienne, les autorités ayant restreint les rassemblements publics en raison des attaques récurrentes. Ces mesures ont également affecté les célébrations du Ramadan, de l’Aïd al-Fitr et de la Pâque juive, suscitant des tensions entre responsables religieux et autorités locales.