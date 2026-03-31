Gaza : retour au bercail des enfants prématurés évacués en Égypte

Un groupe d'enfants évacués alors qu’ils étaient prématurés, un mois seulement après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, est rentré lundi auprès de familles ravies mais inquiètes pour leur avenir dans une bande de Gaza transformée.

Leur retour d’Égypte des dix nourrissons a apporté un rare moment de joie aux parents qui tentent de survivre dans cette enclave en grande partie détruite.

‘’Nos sentiments sont indescriptibles. C’est le moment le plus important de notre vie, d’autant plus qu’il s’agit de ma première fille. Mais nos sentiments sont teintés de douleur à cause de la réalité dans laquelle nous vivons – une réalité difficile, une réalité dont l’avenir est incertain. Nous espérons que l’avenir de nos enfants ne sera pas marqué par la tragédie ou la souffrance auxquelles ils ont été confrontés dès le début de leur vie. Nous voulons un avenir sûr pour nos enfants.’’, raconte Samer Lulu, père de Kinda Lulu, nourrisson rentré d'Égypte.

Ola Hijji était enceinte d’environ sept mois lorsque la guerre a éclaté et de huit mois lorsqu’elle a donné naissance à son fils Sulaiman moins d’un mois plus tard. Après sa naissance dans un état critique, il a été emmené d’urgence à l’unité de soins intensifs néonatals. Elle ne l’avait pas revu depuis et a déclaré que ces retrouvailles étaient indescriptibles.

''Je l’ai mis au monde le 31 octobre. J’étais enceinte de huit mois, et les douleurs ont commencé. Je me suis rendue à l’hôpital Al-Helou, où son état était critique. J’ai dû accoucher par césarienne au huitième mois. Je ne l’ai pas vu. Ils l’ont emmené de l’hôpital Al-Helou à l’unité de soins intensifs néonatals de l’hôpital Al-Shifa, et je ne l’ai pas revu depuis.'', explique-t-elle.

Ces nourrissons ont été les premiers symboles des dommages collatéraux subis par les civils à Gaza après le lancement de l’offensive israélienne, après l’attaque meurtrière du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

''Malheureusement, certains d’entre eux ont été perdus, environ quatre bébés en Égypte. Aujourd’hui, dix enfants sont revenus en bonne santé. Ils ont retrouvé leurs familles dans un moment difficile et émouvant, chargé de nombreux messages, de tristesse et de la joie d’être réunis avec leurs proches.'', explique Dr Ahmed Al-Farra, chef du service de pédiatrie de l’hôpital Nasser.

Un responsable israélien a déclaré que 11 de ces enfants en bas âge, ainsi que sept accompagnateurs qui avaient été évacués avec eux, avaient été autorisés à rentrer lundi avec l’aide de l’UNICEF. Ils se sont exprimés sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à s’adresser aux médias.