Gaza : Shireen fabrique des poupées pour survivre et redonner de l’espoir aux enfants

Dans le camp de déplacés de Jabaliya, à Gaza, Shireen al-Kurdi a trouvé dans la fabrication de poupées une réponse à deux urgences : échapper à la pauvreté qui menace sa famille et offrir un peu de réconfort aux enfants meurtris par une guerre interminable.

Mère de cinq enfants, elle vit dans une bande de terre ravagée par le conflit israélo-palestinien, où la famine et le manque de tout rongent le quotidien. L’idée m’est venue quand les jouets ont disparu des marchés, raconte-t-elle. Avec presque rien, je me suis mise à créer des poupées simples, pour les vendre à un prix accessible. Après des années de guerre, les familles de Gaza n’ont plus les moyens d’acheter des jouets chers.

Chaque poupée lui rapporte 10 dollars, une somme modeste mais vitale pour subvenir aux besoins des siens. Pourtant, son plus grand défi reste l’approvisionnement en laine, rare et précieuse dans un territoire où tout manque. Dans sa tente, entre crochets, aiguilles et pelotes de laine colorée, Shireen expose ses créations : des poupées inspirées de personnages de dessins animés, des gâteaux en crochet aux couleurs vives, autant de petits bonheurs fabriqués à la main.

Je travaille dans des conditions extrêmes, sans lumière, sans le strict nécessaire. Pourtant, je passe 14 à 18 heures par jour, parfois plus, à confectionner ces poupées. Personne ne croit le nombre d’heures que cela demande, mais le travail artisanal prend du temps.

À Gaza, où les étals des marchés sont vides et les produits de première nécessité introuvables, les artistes comme Shireen doivent sans cesse innover, improviser, pour continuer à créer et à résister.