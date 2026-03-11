Bienvenue sur Africanews

Accablé par la dette publique, le Gabon tente de rassurer le FMI

Gabon, le dimanche 23 novembre 2025   -  
By Laetitia Lago Dregnounou

avec AFP, AP

Gabon

Accablé par une dette publique estimée à 8 600 milliards de FCFA, soit près de 70 % du PIB, le Gabon se tourne vers le Fonds monétaire international afin de tenter de stabiliser ses finances publiques.

L’objectif est d’atténuer les fortes tensions budgétaires attendues en 2026, dans le cadre du Plan national de développement de la transition.

Le poids des échéances financières et l’ampleur des ajustements nécessaires placent le pays face à l’une des périodes économiques les plus délicates de son histoire récente. Selon les projections, le service de la dette pourrait atteindre près de 2 500 milliards de FCFA cette année, soit environ un quart de la richesse nationale.

Dans ce contexte, une mission du Fonds monétaire international a achevé une visite d’une semaine à Libreville. À l’issue de cette mission, l’institution a appelé les autorités gabonaises à accélérer plusieurs réformes prioritaires, notamment l’amélioration de la gestion des finances publiques, le renforcement de la gouvernance, l’amélioration du climat des affaires ainsi que la lutte contre la corruption.

Les discussions entre le Gabon et le FMI devraient se poursuivre dans les prochaines semaines.

