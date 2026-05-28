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Sénégal ; un journaliste condamné à la perpétuité gracié par le président

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye au sommet « Africa Forward » à Nairobi, au Kenya, le 12 mai 2026.   -  
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By Rédaction Africanews

Bassirou Diomaye Faye

Le journaliste René Capain Bassene a été gracié mardi par le président sénégalais et a quitté la prison de Dakar mercredi.

Le journaliste avait été condamné à la prison à perpétuité pour le rassemblement et le meurtre de 14 bûcherons en janvier 2018 par des individus armés dans la forêt de Bayottes, en Casamance.

La Casamance, région presque entièrement séparée du reste du Sénégal par la Gambie et est le théâtre d’une rébellion indépendantiste depuis 43 ans.

‘’ Le président sénégalais a cherché à corriger une grave erreur judiciaire à l’encontre d’un journaliste qui a consacré toute sa carrière à la résolution du conflit séparatiste en Casamance''; a déclaré le représentant en Afrique francophone du Comité pour la protection des journalistes.

Le CPJ a déclaré que son examen des documents judiciaires et ses entretiens avec Bassene, ses coaccusés et des témoins avaient révélé une enquête gravement viciée concernant le journaliste.

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