Gabon : arrestation de l’ex-Premier ministre Alain-Claude Bilie-By-Nze

Au Gabon, une nouvelle arrestation secoue la scène politique. L’opposant Alain-Claude Bilie-By-Nze, ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle, a été interpellé à son domicile dans la nuit de mercredi à jeudi.

Selon son parti, Ensemble pour le Gabon, cette arrestation s’est déroulée dans des conditions jugées arbitraires et brutales.

Les autorités n’ont pas encore communiqué officiellement, mais ses proches évoquent une affaire remontant à 2008, liée à un événement qu’il avait organisé à l’époque.

Figure majeure de l’opposition, Bilie-By-Nze s’était récemment illustré par ses critiques contre plusieurs décisions du pouvoir, notamment la suspension des réseaux sociaux et une réforme de la nationalité adoptée par décret.

Ces mesures interviennent dans un contexte de tensions sociales, marqué notamment par des mouvements de protestation.

Le parti de l’opposant dénonce une manœuvre politique visant à faire taire une voix critique.

Le président Brice Oligui Nguema, élu avec une large majorité, fait face à une contestation croissante depuis plusieurs semaines.