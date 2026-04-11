Guerre au Moyen-Orient : début des pourparlers entre Américains et Iraniens à Islamabad

ISLAMABAD (AP) — Des responsables américains et iraniens ont tenu samedi des entretiens séparés avec le Premier ministre pakistanais, alors que le cessez-le-feu est fragilisé par de profonds désaccords et la poursuite des combats au Liban.

Une délégation américaine menée par le vice-président JD Vance et une délégation iranienne menée par le président du Parlement Mohammad Bagher Qalibaf ont chacune rencontré le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, selon le bureau de M. Sharif et les médias iraniens. Aucune discussion directe entre les États-Unis et l'Iran à Islamabad n'avait été annoncée en milieu d'après-midi.

Dans le même temps, Israël a poursuivi ses frappes au Liban alors même que l’Iran subordonnait les pourparlers à une suspension des combats dans ce pays. L’agence de presse officielle libanaise a rapporté que les frappes israéliennes de samedi avaient fait au moins trois morts.

La guerre a fait au moins 3 000 morts en Iran, 1 953 au Liban, 23 en Israël et plus d’une douzaine dans les États arabes du Golfe. Elle a largement coupé le golfe Persique de l’économie mondiale, faisant flamber les prix de l’énergie et endommageant les infrastructures dans une demi-douzaine de pays de la région.

À Téhéran, des habitants ont déclaré à l’Associated Press qu’ils étaient sceptiques mais pleins d’espoir quant aux pourparlers, après des semaines de frappes aériennes qui ont semé la destruction à travers leur pays. Shahab Banitaba s’est demandé si l’on pouvait faire confiance aux États-Unis pour respecter un accord.

« Même si nous obtenons des résultats concrets et définitifs, il y a toujours un risque que l’accord tombe à l’eau », a-t-il déclaré.

Les responsables prennent position sur des questions clés à l’approche des pourparlers

Les responsables américains et iraniens ont revendiqué leur pouvoir de négociation et émis de nouvelles exigences et conditions préalables à l’approche des pourparlers. Le président Donald Trump a publié plusieurs messages sur les réseaux sociaux avant samedi, affirmant que les responsables iraniens « n’avaient aucune carte » pour négocier. Il les a accusés d’utiliser le détroit d’Ormuz, artère vitale pour l’approvisionnement énergétique mondial, à des fins d’extorsion.

« La seule raison pour laquelle ils sont encore en vie aujourd’hui, c’est pour négocier ! », a-t-il écrit.

Islamabad était déserte samedi, les forces de sécurité ayant bouclé les routes et les autorités ayant exhorté les habitants à rester chez eux, donnant à la capitale pakistanaise, habituellement animée, l’apparence d’une ville sous couvre-feu.

Vance a déclaré vendredi que les États-Unis étaient optimistes quant aux pourparlers, mais a averti : « S’ils essaient de se jouer de nous, ils vont se rendre compte que l’équipe de négociation n’est pas si réceptive que ça. »

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que Téhéran abordait les négociations avec une « profonde méfiance » due aux frappes antérieures contre l’Iran lors des cycles de négociations précédents. M. Araghchi, qui fait partie de la délégation iranienne au Pakistan, a déclaré samedi que son pays était prêt à riposter s’il était à nouveau attaqué.

Israël et le Liban mèneront des négociations directes

Les négociations entre Israël et le Liban devraient débuter mardi à Washington, a annoncé vendredi le bureau du président libanais Joseph Aoun.

Israël souhaite que le gouvernement libanais assume la responsabilité du désarmement du Hezbollah, comme le prévoyait le cessez-le-feu de novembre 2024. Mais il n’est pas certain que l’armée libanaise puisse établir un monopole sur les armes ou confisquer celles du groupe militant, qui a survécu pendant des décennies aux efforts visant à réduire sa puissance.

L’insistance d’Israël pour que le cessez-le-feu en Iran n’inclue pas une suspension de ses combats contre le Hezbollah menace de faire capoter l’accord. Le groupe militant s’est engagé dans la guerre pour soutenir son allié, l’Iran, dès les premiers jours du conflit.

Le jour où la trêve a été annoncée, Israël a pilonné Beyrouth par des frappes aériennes, tuant plus de 300 personnes lors de la journée la plus meurtrière dans le pays depuis le début de la guerre le 28 février, selon le ministère libanais de la Santé.

Trump a déclaré jeudi qu’il avait demandé au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de réduire l’intensité des frappes.

Le détroit d’Ormuz reste un point d’achoppement

La fermeture du détroit d’Ormuz par l’Iran s’est avérée son plus grand avantage stratégique dans cette guerre. Les navires commerciaux ont évité le détroit, bloquant de fait le passage du pétrole, du gaz naturel et des engrais.

Le prix au comptant du Brent, la référence internationale pour les prix du pétrole, s’établissait vendredi à environ 97 dollars, en hausse de plus de 30 % depuis le début de la guerre.

Avant le conflit, environ un cinquième du pétrole commercialisé dans le monde transitait généralement par le détroit à bord de plus de 100 navires par jour, dont beaucoup transportaient du pétrole vers l'Asie. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, seuls 12 passages ont été enregistrés.

L'Iran a évoqué la possibilité de faire payer les navires transitant par le détroit dans le cadre d'un accord de paix, bien que cette idée ait été largement rejetée par des pays tels que les États-Unis et Oman, voisin de l'Iran.