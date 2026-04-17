Cameroun : à Douala, le pape Léon XIV s’adresse à la jeunesse

Vendredi, le pape Léon XIV a exhorté les jeunes Camerounais à résister à la tentation de la corruption et à œuvrer plutôt pour le bien commun, alors qu’il célébrait une messe devant des milliers de personnes.

Léon XIV s’est rendu dans la ville portuaire de Douala, centre financier et économique du Cameroun, lors d’une journée consacrée à l’encouragement de la jeunesse du pays.

La foule rassemblée dans un grand champ devant le stade Japoma a acclamé le souverain pontife lorsqu’il est apparu dans sa papamobile ouverte.

Certains avaient passé la nuit à même le sol pour être sur place pour la messe de fin de matinée.

Le Vatican avait prévu qu’environ 600 000 personnes se rendraient à la liturgie.

Mais à la fin de la messe, le Vatican a cité les organisateurs locaux, qui ont estimé le nombre de participants à environ 120 000.

Dans son homélie, prononcée en français et en anglais, Léon XIV a évoqué l’histoire biblique de la multiplication des pains par Jésus pour exhorter les jeunes à "multiplier" leurs talents "par la foi, la persévérance et l’amitié".

Il les a également exhortés à voir au-delà de la pauvreté et du désenchantement que beaucoup connaissent et à envisager plutôt l’avenir avec espoir.

"Ne cédez pas à la méfiance et au découragement", a-t-il déclaré, les exhortant à ne pas se laisser corrompre "par des tentations qui gaspillent vos énergies et ne servent pas le progrès de la société".

Plus tard dans la journée de vendredi, de retour dans la capitale, Yaoundé, Léon XIV a rendez-vous avec des étudiants, des professeurs et des administrateurs de l’Université catholique d’Afrique centrale.

Les papes ont souvent profité de telles rencontres, en particulier dans les pays en développement, pour encourager les jeunes à persévérer face à la pauvreté, à la corruption et à d’autres défis.

Avec une population de 29 millions d’habitants, le Cameroun est un pays extrêmement jeune, où l’âge médian est de 18 ans.

Les catholiques représentent environ 29 % de la population, et le pays est une source majeure de croissance et de vocations sacerdotales pour l’Église.