L'Algérie se prépare à accueillir le pape Léon XIV

À Annaba, dans le nord-est de l’Algérie, les préparatifs s’intensifient à la basilique Saint-Augustin du nom du célèbre théologien et philosophe chrétien Augustin d’Hippone.

La ville se prépare à accueillir le pape Léon XIV, l’événement suscite une grande mobilisation au sein de la communauté catholique. Les thèmes de la paix, de la réconciliation, de l’unité et de l’espérance seront au cœur de ce déplacement apostolique. Jamais encore un pape ne s’était rendu en Algérie, où l’islam est religion d’État et où les chrétiens restent une minorité. Dans ce contexte, une visite à la Grande Mosquée d’Alger est également prévue. Le pape Léon XIV y prononcera un discours devant les autorités, les représentants de la société civile et le corps diplomatique, au centre de conférences de l’institution.

En se rendant à Annaba, autrefois appelée Hippone, le souverain pontife marchera sur les traces de saint Augustin, figure spirituelle majeure du christianisme. Après l’Algérie du 13 au 15 avril, le Pape Léon XIV se rendra au Cameroun, en Angola puis en Guinée équatoriale. Cette tournée de Léon XIV en Afrique, si tôt dans son pontificat, illustre selon des analystes la place croissante du continent africain dans l’Église catholique.