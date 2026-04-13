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Tunisie : mobilisation de la société civile contre le racisme et la répression

Tunisie : mobilisation de la société civile contre le racisme et la répression
Des militants manifestent devant la délégation de l’Union européenne à Tunis, le 9 mai 2024, contre les accords migratoires avec l’UE.   -  
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AP Photo

By Africanews

Tunisie

Une manifestation contre le racisme s’est tenue à Tunis, à l’initiative du Forum des droits économiques et sociaux. Environ une centaine de personnes ont répondu à l’appel, dans un contexte jugé difficile par les organisateurs.

Les participants ont dénoncé la montée des discours hostiles envers les migrants, notamment originaires d’Afrique subsaharienne. Depuis les déclarations controversées du président Kaïs Saïed en 2023, plusieurs observateurs estiment que le climat s’est durci à leur égard.

Selon des spécialistes de la migration, les prises de position politiques ont contribué à renforcer la méfiance envers les étrangers dans la société tunisienne. Cette situation aurait également un impact sur la mobilisation citoyenne, aujourd’hui plus limitée.

Malgré cela, certains manifestants affirment vouloir continuer à se mobiliser pour défendre les droits humains. Ils dénoncent notamment l’emprisonnement de figures engagées dans la lutte contre le racisme.

Parmi eux, la militante Saadia Mosbah, condamnée récemment à une peine de prison et à une lourde amende. Ses avocats contestent les accusations portées contre elle.

Un autre militant associatif, Abdallah Saïd, doit prochainement comparaître devant la justice dans une affaire liée à ses activités en faveur des migrants.

Les organisations de défense des droits humains alertent également sur la diffusion croissante de contenus hostiles aux migrants, notamment sur les réseaux sociaux.

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