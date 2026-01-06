Tunisie : l'ex- directrice de l'ONG terre d'asile raconte sa détention

Sherifa Riahi, ancienne directrice de l’ONG française Terre d’Asile, et ses collègues Mohamed Joou et Yadh Bousselmi ont été libérés après 20 mois de détention.

Condamnés à deux ans de prison avec sursis pour « facilitation d’entrée et de séjour illégaux » de migrants, ils clament leur innocence. Leurs avocats affirment qu’ils agissaient dans le cadre d’un programme humanitaire approuvé par l’État tunisien.

La libération de Sherifa Riahi a été saluée par les défenseurs des droits de l’homme, mais sa condamnation reste critiquée. Mary Lawlor, rapporteuse spéciale de l’ONU, avait appelé les autorités tunisiennes à la libérer, dénonçant des accusations « douteuses » liées à son engagement en faveur des migrants.

La Tunisie est un point de transit clé pour des dizaines de milliers de migrants cherchant à rejoindre l’Europe. Depuis février 2023, le président Kais Saied a durci le ton, qualifiant les migrants subsahariens de « menace démographique ». Ses déclarations ont déclenché une vague d’attaques racistes, poussant des milliers de personnes à fuir vers les frontières algérienne et libyenne, où des dizaines ont péri dans le désert.