Le Bénin attend le nom de son nouveau président [Africanews Today]

Au Bénin, l'heure est au dépouillement des bulletins après le vote de dimanche. Quant à l'issue de la présidentielle, les analystes notent peu de suspense entre Romuald Wadagni, dauphin du président sortant et l'opposant Paul Hounkpé, mais les défis sont énormes pour le prochain élu.

Le Pape Léon XIV est en Algérie première étape d'une tournée en Afrique pour le souverain pontife a été accueilli par les plus hautes autorités du pays. Le chef de l'Église catholique aura un message pour la coexistence pacifique entre Chrétiens et musulmans dans ce pays où l'Islam est religion d'état.

Désormais à la tête du deuxième parti d'Afrique du Sud - l'Alliance démocratique, Geordin Hill-Lewis a fait part de ses ambitions. L'homme de 39 ans, maire de la ville hautement touristique du Cap - est la figure de sa formation politique pour les prochaines élections présidentielles du pays.

Au Nigeria, l'armée fédérale a frappé des positions des mouvements djihadistes faisant des dizaines de morts - parmi les civils, selon un rapport d'Amnesty International et l'ONU. C'était dans le nord-est du pays qui se bat - depuis plusieurs années contre les insurrections terroristes.

La France détient toujours des dizaines de milliers d'œuvres d'art et d'autres objets de grande valeur - vestige de la colonisation. Cependant, un projet de loi a été approuvé par le sénat en vue de restituer ces patrimoines pillés en Afrique.

Agenda

À l'occasion des trois ans de la guerre au Soudan, l'Union européenne et l'Union africaine se réunissent ce 15 avril à Berlin - à la recherche de solution et de soutien pour la crise humanitaire dans le pays.

Ce 15 avril le Pape Léon XIV est attendu au Cameroun - dans le cadre de sa tournée africaine - débutée en Algérie lundi. Entre messe et dialogue, le Pape se rendra à Bamenda, marquée par les tensions.

Le 16 avril, Denis Sassou N’Guesso prêtera serment à Brazzaville pour un cinquième mandat consécutif - à la tête du Congo. L’homme de 82 ans a été réélu en mars dernier avec 94,90 % de suffrages.

Le représentant spécial de l’Union européenne pour le Sahel est attendu ce 18 avril au Togo pour une conférence sécuritaire, João Cravinho fera route ensuite vers le Sénégal puis la Gambie.

Les 18 et 19 avril, le Sénégal organise la conférence des ambassadeurs et consuls. Le pays veut renforcer l’efficacité et la cohérence de la politique étrangère du pays.

Les 20 et 21 avril, c'est le 10ᵉ Forum International de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique. Cette édition dite de la maturité est censée explorer des pistes et stratégies en vue de solutions durables pour le continent.

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