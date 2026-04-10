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Bénin : dernier rassemblement pour Romuald Wadagni avant la présidentielle

Le candidat à la présidence Romuald Wadagni salue ses partisans lors d'un rassemblement de campagne à Cotonou, au Bénin, le vendredi 10 avril 2026.   -  
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By Africanews

Bénin

Au Bénin, la campagne présidentielle s’est achevée avec le dernier rassemblement du candidat du pouvoir, Romuald Wadagni, à Cotonou.

Le ministre des Finances, donné favori du scrutin prévu ce dimanche, a réuni plusieurs milliers de partisans dans la capitale économique pour conclure plusieurs semaines de campagne à travers le pays.

Successeur désigné du président sortant Patrice Talon, il a centré son discours sur la poursuite des réformes économiques engagées depuis une décennie. Il a appelé les électeurs à soutenir la continuité, en promettant d’« aller encore plus loin » dans le développement du pays.

Le candidat a notamment mis en avant les performances économiques du Bénin, qui affiche l’un des taux de croissance les plus élevés de la région ces dernières années.

Face à lui, un seul adversaire, Paul Hounkpè, dont la campagne est restée plus discrète. Le principal parti d’opposition n’a pas pu participer au scrutin, faute de parrainages suffisants.

Dans ce contexte, l’issue de l’élection apparaît largement anticipée par les observateurs. Les électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche.

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