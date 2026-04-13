Algérie : le pape salue la mémoire des martyrs l'indépendance

Léon XIV est arrivé lundi en Algérie. Premier voyage d’un pape au pays de Saint Augustin. Il entame à Alger, sa tournée de onze jours en Afrique.

Le souverain pontife s’est rendu sous la pluie au monument dédié aux martyrs de la lutte de l’Algérie pour son indépendance vis-à-vis de la France, obtenue en 1962.

''Je rends grâce à Dieu de m’avoir donné l’occasion de visiter votre pays en tant que successeur de l’apôtre Pierre, après l’avoir déjà fait deux fois en tant que fils spirituel de saint Augustin.'', a-t-il déclaré.

Un déplacement sur fond du conflit au Moyen-Orient, pomme de discorde entre le président américain et le chef de l’église catholique opposé à la guerre. En Algérie, Léon XIV a une fois de plus appelé à la paix dans le monde.

''Dieu désire la paix pour chaque nation, une paix qui n’est pas simplement l’absence de conflit, mais qui est l’expression de la justice et de la dignité. Cette paix, qui nous permet d’envisager l’avenir dans un esprit de réconciliation, n’est possible que par le pardon. La véritable lutte pour la libération ne sera définitivement achevée que lorsque la paix dans nos cœurs aura enfin été atteinte'.'', a déclaré le pape.

Selon le Vatican, l’Algérie compte environ 9 000 catholiques, des étrangers principalement. Ils cohabitent avec environ 47 millions de musulmans sunnites.