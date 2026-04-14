En Israël, une minute de silence pour les victimes de la Shoah

Partout en Israël, les sirènes ont retenti à 10 heures, interrompant toute activité : passants immobiles, conducteurs sortis de leurs voitures et transports à l’arrêt dans des villes comme Jérusalem et Tel-Aviv. Le pays commémore ainsi les six millions de Juifs tués pendant la Seconde Guerre mondiale. À Jérusalem, des cérémonies officielles se sont tenues au mémorial de Yad Vashem, en présence du président Isaac Herzog et du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Dépôts de gerbes, lecture des noms des victimes et témoignages de familles de survivants ont marqué la commémoration, rappelant l’importance de transmettre la mémoire de la Shoah. La veille, une étude de l’université de Tel-Aviv a recensé 20 morts dans des attaques antisémites à travers le monde en 2025, un niveau inédit depuis plus de 30 ans. Les chercheurs alertent sur une hausse préoccupante de l’antisémitisme à l’échelle mondiale, donnant à la commémoration une résonance particulière, alors que l’usage récurrent de la mémoire de la Shoah dans le débat politique, notamment par Benjamin Netanyahu, est critiqué par certains historiens.