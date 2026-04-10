Présidentielle à Djibouti : faible participation aux premières heures du scrutin

Quelques heures après le début de l’élection présidentielle ce vendredi à Djibouti, c’est à compte-gouttes que les électeurs se rendent aux urnes.

Le taux de participation reste le principal enjeu de ce scrutin qui doit, offrir un sixième mandant à Ismaïl Omar Guelleh. Sauf un coup de théâtre auquel ce pays de la corne de l’Afrique n’est pas habitué depuis des décennies.

Le président sortant âgé de 78ans affronte Mohamed Farah Samatar, président du Centre démocrate unifié quasi inconnu dans le pays.

Ismaïl Omar Guelleh brigue sa propre succession grâce à une réforme constitutionnelle qui permis de faire sauter le verrou de la limite d’âge des candidats à la présidentielle. Il est au pouvoir depuis 27 ans.

Le pays d'une situation géographique unique entre l'Afrique et la péninsule arabique. Et abrite des bases militaires de plusieurs puissances occidentales.