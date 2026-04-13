Le zoo de Berlin célèbre les 69 ans de Fatou, doyenne des gorilles en captivité.

Selon le zoo et le Guinness World Records, Fatou, considérée comme la plus vieille gorille au monde, serait née vers le 13 avril 1957 avant d’être transférée au zoo de Berlin en 1959, encore très jeune. Elle a largement dépassé l’espérance de vie des gorilles à l’état sauvage, généralement comprise entre 35 et 40 ans, illustrant la longévité qu’ils peuvent atteindre dans des environnements zoologiques bien encadrés. Pour ses 69 ans, Fatou a reçu au zoo de Berlin un repas adapté à son âge, privilégiant des légumes faciles à consommer plutôt qu’un gâteau. Cette attention illustre l’évolution des pratiques du zoo, qui développe une prise en charge spécifique pour les animaux âgés, fondée sur une alimentation personnalisée, des environnements apaisés et un suivi médical régulier. Fatou est devenue la doyenne du zoo de Berlin après la mort d’un flamant rose estimé à au moins 75 ans, même si la date précise de ce changement reste incertaine. Selon le Guinness World Records, elle aurait été capturée jeune en Afrique de l’Ouest avant d’être vendue en Europe. Elle vit désormais dans un enclos séparé et montre des signes de vieillissement, comme la perte de dents et une légère arthrite. Le zoo de Berlin assure toutefois que son état reste stable et présente son cas comme un exemple des effets positifs de conditions de vie étroitement contrôlées sur la longévité des espèces menacées.