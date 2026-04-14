Trump accueille le couple royal néerlandais à la Maison-Blanche pour un dîner et une nuit sur place

Le couple royal est arrivé peu après 19 heures, sous une pluie fine, à la Maison-Blanche, où il a été accueilli par le président Donald Trump et la Première dame Melania Trump pour un dîner officiel et une nuit sur place. Sans constituer une visite d’État, cette rencontre revêt néanmoins une portée diplomatique, alors que Washington et La Haye cherchent à renforcer leur coopération en matière de commerce, de défense et de sécurité. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large de rapprochement entre les États-Unis et plusieurs partenaires européens, à l’approche notamment d’une visite royale britannique prévue plus tard en avril. Le Premier ministre néerlandais Rob Jetten, 38 ans, a participé au dîner et aux photos officielles, illustrant une approche pragmatique malgré ses critiques passées à l’égard de Donald Trump. Plus tôt dans la journée, le couple royal s’était rendu à l’Independence Hall de Philadelphie dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire des États-Unis. Pour les analystes, cette visite confirme le rôle des Pays-Bas comme partenaire européen de premier plan et souligne la volonté de préserver des relations transatlantiques stables dans un contexte de tensions géopolitiques.