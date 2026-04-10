Bénin : entre croissance économique et vie chère, une présidentielle sous tension

Au Bénin, les électeurs sont appelés aux urnes ce 12 avril pour élire un nouveau président, dans un contexte économique jugé globalement dynamique.

À Cotonou, Claudia Togbe dresse un constat plutôt positif. Selon elle, les réformes engagées par le président Patrice Talon, qui s’apprête à quitter le pouvoir après dix ans, ont permis d’assainir le climat des affaires. Sa boutique a vu sa superficie quadrupler en quelques années, portée notamment par l’émergence d’une « certaine classe moyenne », devenue une nouvelle clientèle.

Depuis plusieurs années maintenant, si vous souhaitez créer une entreprise au Bénin, vous pouvez le faire en une heure. Ce n'était pas le cas il y a 15 ans ; à l'époque, il fallait faire la queue, et revenir , revenir dans deux semaines, trois semaines ou un mois, explique-t-elle.

À Abomey-Calavi, dans la banlieue de Cotonou, Mathias Tottin incarne lui aussi cette dynamique. Son entreprise agroalimentaire s’est fortement développée ces dernières années et emploie désormais une quarantaine de salariés : le climat des affaires s’est considérablement amélioré, au point qu’on ne peut plus opérer en tant que commerçant occasionnel. Il faut remplir certaines conditions pour en être réellement un ; par exemple, autrefois, on réglait son certificat fiscal en janvier ou février, et cela valait pour une année supplémentaire.

Avec une croissance annuelle supérieure à 6 %, un déficit ramené à 3 % du PIB, des milliers de kilomètres de routes construites et un accès facilité aux marchés internationaux, les indicateurs économiques sont au vert. Mais cette croissance ne profite pas à tous. Sur le terrain, de nombreux habitants dénoncent la hausse du coût de la vie.

Si tu vas au marché maintenant, le gingembre coûte 500. Les tomates… En fait, tout est cher. Rien n'est plus abordable. Rien, rien du tout s'agace, Aliou Falilatou, vendeuse de nourriture.

Entre performances économiques et difficultés quotidiennes, le scrutin du dimanche se déroulera dans un climat contrasté, où les préoccupations sociales restent au cœur des attentes des citoyens.