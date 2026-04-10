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Jour de vote à Djibouti pour un scrutin déclaré sans suspense

Un Djiboutien vote à l'élection présidentielle à Djibouti, en Afrique de l'Est, le vendredi 8 avril 2011.   -  
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By Ali Bamba

Djibouti

Le président sortant Ismail Omar Guelleh brigue un sixième mandat dans ce pays hautement stratégique de la Corne de l'Afrique, où il n'affronte qu'un seul adversaire peu connu.

Les urnes ont été acheminées vers le bureau de vote - un peu plus de 256 000 électeurs sont appelés sont attendus depuis l'aube - pour choisir entre Guelleh, 78 ans, et Mohamed Farah Samatar, chef du Centre démocratique unifié (CDU), un parti qui ne dispose d’aucun siège au Parlement.

Les bureaux de vote fermeront leurs portes 12 heures plus tard, et les résultats sont attendus peu après.

Guelleh a recouvert la capitale Djibouti d’affiches électorales et attiré des milliers de personnes à ses rassemblements, tandis que Samatar a peiné à gagner du soutien.

La chaîne nationale a diffusé l’un des rassemblements de Samatar, auquel seules quelques dizaines de personnes étaient présentes.

Lors de la dernière élection présidentielle de 2021, largement boycottée par l'opposition, Guelleh a recueilli plus de 97 % des voix.

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