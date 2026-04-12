Bénin : les bureaux de vote ouvrent pour la présidentielle, Wadagni fait figure de favori

Le Bénin élira dimanche son nouveau président ; le ministre des Finances, Romuald Wadagni, semble avoir la victoire assurée après avoir orchestré une décennie de croissance économique dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, malgré les attaques djihadistes dans le nord.

Près de huit millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire le successeur de Patrice Talon, qui quitte ses fonctions après deux mandats de cinq ans et a apporté son soutien à Wadagni pour lui succéder.

Le taux de participation sera un facteur déterminant après une campagne terne, marquée par l'apathie des électeurs.

Soutenu par les deux principaux partis au pouvoir, Wadagni est confronté à Paul Hounkpe, une figure de l'opposition dont la campagne a été très discrète et qui a dû compter sur l'aide de députés de la majorité pour obtenir les soutiens parlementaires nécessaires à son inscription sur les listes électorales.

« Il ne peut y avoir de véritable enthousiasme ; pour cela, il faudrait un débat et chaque camp devrait croire en ses chances », a déclaré Rufin Godjo, analyste politique.

Le principal parti d'opposition, le Parti démocrate, ne présente pas de candidat, son chef, Renaud Agbodjo, n'ayant pas réussi à obtenir le nombre requis de soutiens parlementaires pour se présenter aux élections.

« Je n'irai pas voter, cette élection n'est pas ouverte à tous. On ne peut pas parler de véritable compétition démocratique lorsque certains acteurs politiques clés en sont exclus », a déclaré Arnold Dessouassi, un enseignant de 39 ans.

La majorité au pouvoir attribue l'exclusion des démocrates à des divisions internes. Plusieurs personnalités de premier plan du parti ont rejoint la campagne de Wadagni.

« Les mécontents n'ont pas disparu. Les tensions et la frustration restent vives ; leurs espoirs électoraux ont été anéantis », a déclaré Godjo, en parlant des électeurs.

La décennie dorée

Les prochaines élections au Bénin n'auront lieu qu'en 2033, car une réforme constitutionnelle adoptée l'année dernière a prolongé la durée du mandat présidentiel de cinq à sept ans et a harmonisé le calendrier électoral pour que toutes les élections se déroulent à cette date.

Une question cruciale pour beaucoup concerne l'approche que le prochain président adoptera en matière de libertés civiles, après le virage autoritaire pris par Talon, sous le régime duquel de nombreux opposants ont été condamnés à de lourdes peines pour divers délits.

Hounkpe a quant à lui promis de libérer les « prisonniers politiques ».

Le pays a connu une croissance fulgurante au cours de la décennie Talon : le PIB a doublé, la croissance a dépassé les 6 % chaque année, le tourisme s'est développé et de nombreux projets d'infrastructure ont été menés à bien.

En tant qu'architecte de cette évolution, fruit de ses dix années passées au ministère des Finances, Wadagni incarne la continuité.

Principaux défis

Mais des défis majeurs subsistent, notamment un fossé considérable entre les nantis et les démunis.

« La prochaine étape du développement du pays consistera à éradiquer l'extrême pauvreté. C'est l'une de ses priorités », a déclaré l'un des proches collaborateurs de Wadagni.

Le taux de pauvreté est estimé à plus de 30 % et de nombreux Béninois déplorent que les retombées de la croissance économique de ces dix dernières années ne leur aient pas profité.

La croissance économique du Bénin dépendra également du rétablissement de la sécurité et de la stabilisation du pays.

Le nord du Bénin est en proie à une violence djihadiste de plus en plus meurtrière, perpétrée principalement par la branche sahélienne d'Al-Qaïda, le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM).

Très actif au Burkina Faso et au Niger voisins, le JNIM a recruté des combattants et mené des raids meurtriers contre l'armée dans cette région moins développée du Bénin.

S'il est élu dimanche, Wadagni devrait pouvoir compter sur la loyauté de l'armée, qui a joué un rôle décisif dans la répression de la tentative de coup d'État contre Talon en décembre.