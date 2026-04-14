Trump instrumentalise McDonald’s sur la question des pourboires

L’événement s’est déroulé à la Maison‑Blanche où le Donald Trump a salué la livreuse avant de présenter les plats commandés aux journalistes. L’initiative visait à mettre en avant un dispositif autorisant certains salariés à déduire jusqu’à 25 000 dollars de pourboires de leurs impôts, conçu comme un appui aux travailleurs des services. La visite, strictement encadrée pour des raisons de sécurité, avait été approuvée en amont. La livreuse a affirmé avoir bénéficié d’environ 11 000 dollars d’allégements fiscaux, sans qu’aucun justificatif ne soit fourni. Le président lui a ensuite remis un pourboire de 100 dollars, illustrant ainsi son message. La mesure, adoptée en 2025, prévoit une réduction progressive pour les revenus les plus élevés, dans le cadre d’un vaste paquet de baisses d’impôts. À l’approche de la date limite des déclarations, fixée au 15 avril, l’administration intensifie sa communication sur ce dispositif, dans un contexte marqué par les tensions internationales.