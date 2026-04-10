Présidentielle à Djibouti : fin du vote, place au dépouillement

Djibouti
Djibouti : vers un nouveau mandat pour le président Ismail Omar Guelleh
Le dépouillement est en cours à Djibouti après l’élection présidentielle, un scrutin qui devrait, sauf surprise, reconduire au pouvoir le président Ismail Omar Guelleh pour un sixième mandat.
Âgé de 78 ans, le chef de l’État dirige le pays depuis 1999. Il faisait face à un unique adversaire, Mohamed Farah Samatar, peu connu du grand public et dont la campagne est restée discrète.
Dans la capitale, les bureaux de vote ont enregistré une participation variable, sous haute sécurité. Les autorités attendent désormais les résultats officiels.
Un scrutin sans suspense
Favori, Ismail Omar Guelleh domine la scène politique depuis plus de deux décennies. Sa candidature a été rendue possible après une révision constitutionnelle supprimant la limite d’âge pour les candidats à la présidence.
Lors du vote, le président a appelé à la mobilisation, évoquant des valeurs de « fraternité » et de « solidarité », tout en exprimant sa confiance dans l’issue du scrutin.
Du côté des électeurs, certains mettent en avant l’importance du vote comme un droit citoyen, dans un contexte où l’opposition reste peu visible.
Un pays stratégique mais fragilisé
Situé à un point névralgique du commerce maritime mondial, Djibouti accueille plusieurs bases militaires étrangères, notamment françaises, américaines et chinoises.
Cette position stratégique constitue un atout économique majeur pour ce pays d’environ un million d’habitants.
Mais malgré ces avantages, Djibouti reste confronté à des défis importants, notamment un chômage élevé, en particulier chez les jeunes, ainsi qu’un niveau d’endettement significatif.
Dans ce contexte, la reconduction attendue du président sortant s’inscrit dans une logique de continuité politique, dans un pays où les équilibres institutionnels restent peu contestés.
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