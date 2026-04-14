Sánchez en Chine : Madrid mise sur la coopération UE-Chine et l’Iran

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une visite de deux jours, alors que l’Espagne cherche à affirmer une position d’équilibre entre les grandes puissances, tout en plaidant pour des solutions diplomatiques au conflit en Iran. Pedro Sánchez doit également s’entretenir avec le Premier ministre Li Qiang et le président du Parlement, Zhao Leji, avant son départ mercredi, soulignant l’importance stratégique de ce déplacement. Il s’agit de son quatrième voyage en Chine depuis 2023, une fréquence rare parmi les dirigeants européens. Madrid affiche ces derniers mois une ligne plus autonome, allant jusqu’à restreindre l’accès de l’armée américaine à certaines bases durant le conflit iranien, une décision remarquée à Washington comme à Bruxelles. Lundi, à l’université Tsinghua, Sánchez a appelé Pékin à jouer un rôle accru dans un monde multipolaire et à renforcer la coopération avec l’Union européenne en matière de maintien de la paix et de médiation. Pour les analystes, ce déplacement traduit la volonté de l’Espagne de développer ses relations économiques avec la Chine, notamment dans le commerce, la technologie et les infrastructures, tout en restant ancrée au sein de l’Union européenne.