Jour de vote au Bénin : Patrice Talon promet le "meilleur à venir pour son pays"

Le Bénin élisait dimanche son nouveau président, le ministre des Finances Romuald Wadagni étant donné largement favori après avoir orchestré une décennie de croissance économique dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, malgré les attaques djihadistes dans le nord.

Près de huit millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour choisir le successeur de Patrice Talon, qui quitte ses fonctions après deux mandats de cinq ans et a apporté son soutien à Wadagni pour lui succéder.

Le taux de participation sera un facteur crucial après une campagne terne marquée par l'apathie des électeurs.

« Nous devons voter pour garantir un taux de participation élevé », a déclaré Yvan Glidja, un homme d’une trentaine d’années qui s’est présenté tôt dans une école transformée en bureau de vote à Cotonou, la capitale commerciale, pour voter pour Wadagni.

Soutenu par les deux principaux partis au pouvoir, Wadagni est confronté à Paul Hounkpe, une figure de l'opposition dont la campagne a été très discrète et qui a dû compter sur l'aide des députés de la majorité pour obtenir les soutiens parlementaires nécessaires à son inscription sur les bulletins de vote.

« Il ne peut y avoir de véritable enthousiasme ; pour cela, il faudrait un débat et chaque camp devrait croire en ses chances », a déclaré Rufin Godjo, analyste politique.

Le principal parti d'opposition, Les Démocrates, ne présente pas de candidat, son chef, Renaud Agbodjo, n'ayant pas réussi à obtenir le nombre requis de soutiens parlementaires pour se présenter au scrutin.

« Je n'irai pas voter, cette élection n'est pas inclusive. On ne peut pas parler de véritable compétition démocratique lorsque certains acteurs politiques clés en sont exclus », a déclaré Arnold Dessouassi, un enseignant de 39 ans.

La majorité au pouvoir attribue l’exclusion des Démocrates à des divisions internes. Plusieurs figures de proue du parti ont rejoint la campagne de Wadagni.

« Les mécontents n’ont pas disparu. Les tensions et la frustration restent vives ; leurs espoirs électoraux ont été anéantis », a déclaré Godjo, parlant des électeurs.

L'Union européenne, l'Union africaine et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont toutes envoyé d'importantes délégations pour observer le scrutin.

« Nous espérons qu'un maximum de Béninois se rendront aux urnes aujourd'hui pour faire leur choix », a déclaré à l'AFP Nana Akufo-Addo, ancien président ghanéen à la tête de la délégation de la CEDEAO.

Une décennie en or

Les prochaines élections au Bénin n'auront lieu qu'en 2033, car une réforme constitutionnelle adoptée l'année dernière a prolongé le mandat présidentiel de cinq à sept ans et a harmonisé le calendrier électoral pour que toutes les élections se déroulent à cette date.

Une question clé pour beaucoup est l'approche du prochain président en matière de libertés civiles après le virage autoritaire pris par Talon, sous le régime duquel de nombreux opposants ont été condamnés à de lourdes peines pour divers crimes.

Hounkpe a quant à lui promis de libérer les « prisonniers politiques ».

Le pays a connu une croissance fulgurante au cours de la décennie Talon : le PIB a doublé, la croissance a dépassé les 6 % chaque année, le tourisme s'est développé et de nombreux projets d'infrastructure ont été menés à bien.

En tant qu'architecte de ce développement au cours de ses dix années passées au ministère des Finances, Wadagni incarne la continuité.

Défis majeurs

Mais des défis majeurs subsistent, notamment un fossé énorme entre les nantis et les démunis.

« La prochaine phase du développement du pays sera l'éradication de l'extrême pauvreté. C'est l'une de ses priorités », a déclaré l'un des proches collaborateurs de Wadagni.

Le taux de pauvreté est estimé à plus de 30 % et de nombreux Béninois se plaignent que les retombées de la croissance économique de ces dix dernières années ne leur soient pas parvenues.

La croissance économique du Bénin dépendra également du rétablissement de la sécurité et de la stabilisation du pays.

Le nord du Bénin est en proie à une violence djihadiste de plus en plus meurtrière, perpétrée principalement par la branche sahélienne d’Al-Qaïda, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM).

Très actif au Burkina Faso et au Niger voisins, le JNIM a recruté des combattants et mené des raids meurtriers contre l'armée dans cette région moins développée du Bénin.

S'il est élu dimanche, Wadagni devrait pouvoir compter sur la loyauté de l'armée, qui a joué un rôle décisif dans la répression d'une tentative de coup d'État contre Talon en décembre.