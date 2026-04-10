Présidentielle au Benin : Hounkpè mise sur la proximité en fin de campagne

À quelques jours de l’élection présidentielle du 12 avril au Bénin, le candidat de l’opposition Paul Hounkpè poursuit sa campagne sur le terrain.

Après plusieurs semaines de meetings à travers le pays, le représentant des Forces Cauris pour un Bénin émergent (FCBE) a fait étape à Porto-Novo, où il privilégie désormais des rencontres plus restreintes avec ses partisans.

Lors de ses interventions, il a présenté ses priorités, notamment en matière d’éducation, de santé et de cohésion nationale. Son colistier, Rock Hounwanou, a évoqué la nécessité d’un développement plus inclusif, ainsi que des mesures en faveur du retour des exilés politiques et de la libération de détenus.

Paul Hounkpè est le seul candidat face à Romuald Wadagni, ministre des Finances et candidat soutenu par la majorité présidentielle, largement donné favori.

Dans ce contexte, les militants de l’opposition appellent à une forte mobilisation des électeurs. « Le changement est possible », a affirmé Ruben Abadagan, membre du FCBE, invitant les Béninois à se rendre aux urnes.

Le taux de participation sera ainsi un élément déterminant de ce scrutin, dans un contexte marqué par un rapport de force jugé déséquilibré par plusieurs observateurs.