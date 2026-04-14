À Alger, le pape Léon XIV brave la pluie pour une messe historique

Cet événement marque le début d’une tournée de onze jours dans quatre pays africains et met en avant les efforts de rapprochement entre chrétiens et musulmans dans un pays de près de 47 millions d’habitants. Malgré la pluie, le pape s’est adressé aux fidèles et au clergé dans la basilique Notre-Dame d’Afrique, surplombant la Méditerranée, appelant à la paix et à la coexistence dans un contexte international tendu. Le pape Léon XIV a été accueilli par le cardinal Jean-Paul Vesco, archevêque d’Alger, qui l’a accompagné sur plusieurs sites religieux et symboliques. Connu pour son engagement en faveur du dialogue interreligieux, ce dernier défend depuis longtemps un rapprochement entre christianisme et islam. La visite revêt une forte portée symbolique dans un pays où la communauté catholique ne compte qu’environ 9 000 fidèles, majoritairement étrangers. La basilique constitue à ce titre un lieu de rencontre entre croyants de différentes confessions. Le pape a également inscrit son message dans l’héritage de saint Augustin, figure majeure née dans la région. Mardi 15 avril, il se rendra à Annaba, l’ancienne Hippone, où Augustin a exercé pendant près de trente ans. Le Vatican souligne que cette tournée reflète le rôle croissant de l’Afrique au sein de l’Église catholique.