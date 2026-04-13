Royaume-Uni : le secteur des mariages à l'épreuve de la crise énergétique

Le secteur du mariage au Royaume-Uni, tente de résister à la flambée des prix du carburants qui perturbe les chaines d’approvisionnement.

Une robe de mariée peinte à la main par Alan Hannah coûte environ 5 000 £. Une bagatelle pour une robe qui ne sera probablement portée qu’une seule fois.

''Les prix augmentent. Nous essayons toujours de proposer des prix aussi bas que possible, mais c'est une réalité du monde actuel. Tout augmente aujourd'hui.'', explique Joséphine Scott, créatrice de robes de mariée.

Chaque robe est réalisée sur mesure et peinte dans l'atelier londonien d'Hannah : la mariée peut choisir la couleur, voire le motif de la peinture textile. Les clients se bousculent-ils toujours au portillon dans le contexte actuel ?

''Eh bien, chaque fois qu’il y a une crise, le coût du transport des tissus, voire des robes, augmente. Mais c’est quelque chose avec lequel nous avons appris à vivre. Nous sommes dans ce métier depuis 35 ans, donc d’une certaine manière, nous avons déjà tout vu. Les prix fluctuent donc.'', déclaré Alan Hannah, créateur de robes de mariée.

Outre les robes, il y a le carburant pour la limousine les ingrédients du gâteau et même les fleurs acheminées par avion au Royaume-Uni.

''Ça a été une période angoissante où les gens pensaient à l’Iran, au Liban, à Israël, qui sont évidemment les plus proches… nous sommes à deux doigts de ça. Mais cela ne nous a pas affectés du tout. Notre principal coût, c’est le carburant pour les yachts, et c’est très cher. Et puis il y a les décorations, les groupes de musique, les transports, les camions, etc. Nous allons absorber ces coûts. Nous les avons déjà absorbés. Nous les absorberons.'', affirme Sharron Masoura, Fondatrice d’Exclusive Yacht Weddings à Paphos.

Pour ceux qui veulent organiser leur mariage à l’étranger, les acteurs du secteur semble minimiser l’impact de la crise au Moyen-Orient. Mettant en avant l’anticipation qui permet d’éviter des surprises de dernière heure.