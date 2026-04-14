Soudan : un conflit enlisé qui menace de diviser durablement le pays

Soudan
Au Soudan, la guerre civile se prolonge sans perspective de sortie, plongeant le pays dans une crise politique et humanitaire majeure.
Depuis près de trois ans, l’armée régulière et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (RSF) s’affrontent pour le contrôle du territoire. Aujourd’hui, le pays est de facto partagé : l’armée tient Khartoum et l’est, tandis que les RSF dominent une grande partie de l’ouest. Aucun des deux camps ne semble en mesure de prendre l’avantage, alimentant les craintes d’une partition durable.
Le conflit a provoqué un déplacement massif de population. Des millions de Soudanais ont fui à l’étranger, tandis que d’autres sont déplacés à l’intérieur du pays. Dans plusieurs régions, la situation alimentaire est critique, avec des niveaux de faim extrêmes, voire des risques de famine. La capitale, Khartoum, largement détruite, reste en grande partie inhabitable.
Sur le plan international, la crise soudanaise s’inscrit dans un contexte de rivalités régionales. Plusieurs puissances soutiennent des camps opposés, ce qui complique les efforts de médiation et fait craindre un élargissement du conflit, notamment vers la Corne de l’Afrique.
Les initiatives diplomatiques, qui avaient progressé en 2025, semblent aujourd’hui à l’arrêt. Les tensions entre certains acteurs du Golfe, ainsi que d’autres crises internationales, ont relégué le Soudan au second plan.
Pourtant, de nombreux observateurs estiment qu’un engagement international reste indispensable pour tenter de relancer les négociations. Sans pression extérieure, le risque est de voir le conflit s’enliser davantage et la situation humanitaire continuer de se détériorer.
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