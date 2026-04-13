Présidentielle au Bénin : les résultats attendus mercredi

Le dépouillement est terminé et l’attente commence. Au Bénin, la Commission électorale nationale autonome (Céna) doit proclamer au plus tard mercredi les résultats provisoires de l’élection présidentielle tenue dimanche, au terme d’une journée de vote globalement calme.

Près de huit millions d’électeurs étaient appelés aux urnes pour désigner le successeur de Patrice Talon, qui achève ses deux mandats constitutionnels. Deux candidats figuraient sur les bulletins : Romuald Wadagni, ministre de l’Économie et des Finances et dauphin adoubé par le président sortant, et Paul Hounkpè, ancien ministre de la Culture et figure d’une opposition jugée marginale.

Sans surprise, Romuald Wadagni apparaît comme le grand favori du scrutin, porté par le soutien des partis de la majorité et une campagne sans véritable concurrence. Face à lui, Paul Hounkpè n’a pas réussi à incarner une alternative crédible dans une élection largement considérée comme jouée d’avance par de nombreux observateurs.

La participation, en revanche, s’impose comme l’un des principaux sujets d’attention. Dans les grandes villes, notamment à Cotonou et Porto-Novo, l’affluence est restée faible tout au long de la journée, avec des taux parfois estimés entre 20 et 40 % dans certains bureaux de vote. Une abstention notable qui contraste avec une mobilisation jugée plus soutenue dans certaines zones rurales.

Cette faible dynamique électorale intervient dans un contexte politique marqué par l’absence du principal parti d’opposition, Les Démocrates, dont la candidature n’a pas été validée faute de parrainages suffisants. Une situation qui a laissé une partie de l’électorat sans offre politique alternative.

La journée de vote a par ailleurs été marquée par des signalements d’irrégularités. Des organisations de la société civile ont recensé une centaine d’alertes, évoquant notamment des ouvertures anticipées de bureaux ou des urnes supposées déjà remplies.

Sur le plan économique, le futur président héritera d’un pays affichant une croissance soutenue, avec un PIB ayant doublé en dix ans et des performances supérieures à 6 % par an. Mais les défis demeurent nombreux : lutte contre la pauvreté, chômage des jeunes, recul des libertés publiques et aggravation de l’insécurité dans le nord du pays.