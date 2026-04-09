Paul Hounkpè, l’outsider déterminé face à Wadagni à la présidentielle béninoise

À 56 ans, Paul Hounkpè défie le grand favori Romuald Wadagni pour le scrutin présidentiel du 12 avril prochain.

Figure connue du FCBE (Forces cauris pour un Bénin émergent), Paul Hounkpè a gravi les échelons et garni son parcours d'instituteur, et maire de Bopa, en devenant ministre de la Culture en 2015 puis secrétaire exécutif du parti en 2019, à une période troublée de ce parti qui a dirigé le Bénin pendant dix ans sous Boni Yayi. Candidat à la présidentielle de 2021 en tant que colistier d’Alassane Soumanou face à Patrice Talon, Hounkpè assume aujourd’hui une candidature solitaire, sans le soutien majeur de l’opposition – les Démocrates ayant choisi de ne rallier aucun candidat.

Privé de certains cadres ayant fait défection, certains observateurs le perçoivent comme un faire-valoir pour le dauphin du président sortant. Pourtant, Paul Hounkpè et son colistier Rock Judicaël Hounwanou misent sur un programme axé sur la réconciliation nationale, l’éducation et l’autonomisation des femmes pour séduire les plus de 7 millions d’électeurs attendus aux urnes dimanche. Reste à savoir si cette stratégie suffira à bousculer les pronostics dans une élection où le rapport de forces semble déjà dessiné.