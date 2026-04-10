Les 4 pays africains que le pape Léon XIV visitera en 11 jours

Le voyage de 11 jours du pape Léon XIV en Afrique, couvrant quatre pays, est d’une complexité vertigineuse qui rappelle certaines des odyssées à travers le monde de saint Jean-Paul II au début de son pontificat.

Parmi les thèmes que Léon XIV devrait aborder figurent la coexistence entre chrétiens et musulmans, la surexploitation des ressources naturelles et humaines de la région, la corruption et la migration. Voici un aperçu, pays par pays, de chaque étape et des points forts de l’itinéraire :

Algérie : 13-15 avril

L’étape en Algérie revêt clairement l’importance la plus personnelle pour Léon XIV, en raison de ses liens avec saint Augustin, source d’inspiration de son ordre religieux, qui y a vécu et y est mort. Léon XIV visitera Annaba, l’actuelle Hippone, où le saint du Ve siècle fut évêque.

La migration et la coexistence entre chrétiens et musulmans devraient être d’autres thèmes majeurs en Algérie, ancienne colonie française et pays à majorité musulmane sunnite sur la côte méditerranéenne d’Afrique du Nord. Léon XIV rendra hommage aux migrants morts dans des naufrages en tentant de rejoindre l’Europe et visitera la Grande Mosquée d’Alger.

L’an dernier, des législateurs algériens ont voté pour déclarer la colonisation française du pays nord-africain comme un crime, adoptant une loi appelant à la restitution des biens saisis par la France durant ses 130 années de domination, parmi d’autres demandes visant à réparer les injustices historiques.

Cameroun : 15-18 avril

L’un des moments forts de la visite de Léon XIV au Cameroun sera une "rencontre pour la paix" qu’il dirigera le 16 avril dans la ville de Bamenda, au nord-ouest, avec les témoignages d’un chef traditionnel Mankon, d’un modérateur presbytérien, d’un imam et d’une religieuse catholique.

Les régions occidentales du Cameroun sont en proie à des combats depuis que des séparatistes anglophones ont lancé une rébellion en 2017 dans le but déclaré de se séparer de la majorité francophone et de créer un État indépendant anglophone. Selon l’International Crisis Group, ce conflit a fait plus de 6 000 morts et déplacé plus de 600 000 personnes.

Le pays est également confronté à des violences impliquant des militants de Boko Haram dans le nord, l’insurrection du groupe islamiste actif au Nigeria voisin ayant débordé sur le Cameroun.

Le Cameroun dispose d’importantes réserves de pétrole, de gaz naturel, de cobalt, de bauxite, de minerai de fer, d’or et de diamants. Selon l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives, ce secteur représente près d’un tiers des exportations du pays.

Cependant, des organisations de défense des droits et l’Église catholique ont alerté sur le fait que les revenus de l’exploitation atteignent rarement les communautés rurales et autochtones vivant à proximité des sites miniers et pétroliers, tandis que des entreprises étrangères et une petite élite nationale captent l’essentiel des profits.

Si les entreprises françaises et britanniques ont longtemps dominé ce secteur au Cameroun, les entreprises chinoises s’y sont fortement implantées ces dernières années, notamment dans les régions aurifères de l’est.

L’an dernier, des experts des Nations unies ont signalé de graves atteintes aux droits humains et à l’environnement liées à l’utilisation de mercure dans les mines d’or de l’est du Cameroun.

La ruée vers l’or dans cette région a également conduit des centaines d’enfants à abandonner l’école pour creuser dans des mines de fortune, risquant leur vie pour un minerai vendu à peine un dollar sur le marché noir local, selon l’UNICEF.

Angola : 18-21 avril

En Angola, où environ 58 % de la population est catholique, Léon XIV priera au sanctuaire de Mama Muxima, un lieu marial devenu l’un des principaux sites de pèlerinage catholique du pays.

L’église a été construite à la fin du XVIe siècle par les Portugais après l’établissement d’un fort à Muxima. Elle est devenue un point clé du commerce transatlantique d’êtres humains, où les personnes réduites en esclavage étaient baptisées avant d’être envoyées vers les Amériques.

Aujourd’hui, l’Angola est le quatrième producteur de pétrole en Afrique et figure parmi les 20 premiers producteurs mondiaux, selon l’Agence internationale de l’énergie. Il est également le troisième producteur mondial de diamants et possède d’importants gisements d’or et de minéraux critiques très recherchés.

Malgré cette richesse en ressources naturelles, la Banque mondiale estimait en 2023 que plus de 30 % de la population vivait avec moins de 2,15 dollars par jour.

Ce pays d’environ 38 millions d’habitants a obtenu son indépendance du Portugal en 1975, mais porte encore les cicatrices d’une guerre civile dévastatrice qui a débuté immédiatement après l’indépendance et s’est poursuivie par intermittence pendant 27 ans, jusqu’à sa fin en 2002. Plus d’un demi-million de personnes auraient été tuées.

En Angola, Léon XIV s’adressera particulièrement aux jeunes pour leur transmettre un message d’espoir et de guérison, a indiqué le Vatican.

Guinée Équatoriale : 21-23 avril

La découverte de pétrole offshore au milieu des années 1990 a transformé l’économie de la Guinée équatoriale presque du jour au lendemain, le pétrole représentant désormais près de la moitié du PIB et plus de 90 % des exportations, selon la Banque africaine de développement.

Pourtant, plus de la moitié de la population de cet État pétrolier autoritaire vit encore dans la pauvreté, selon la Banque mondiale.

Ancienne colonie espagnole, le pays est dirigé par le président le plus ancien en fonction d’Afrique, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, au pouvoir depuis 1979, accusé de corruption généralisée et d’autoritarisme.

Plusieurs organisations de défense des droits, dont Human Rights Watch, ont documenté comment les revenus ont enrichi la famille dirigeante Obiang plutôt que la population, dont au moins 70 % des près de 2 millions d’habitants vivent dans la pauvreté.

Le gouvernement est également accusé de harcèlement, d’arrestations et d’intimidation contre les opposants politiques, les critiques et les journalistes.

Outre les impacts négatifs des industries extractives, le porte-parole du Vatican Matteo Bruni a indiqué que Léon XIV aborderait également les questions de corruption et du rôle approprié des autorités gouvernementales au cours de ce voyage.