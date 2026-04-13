Visite du pape en Algérie : Léon XIV répond aux critiques virulentes de Trump 

Le pape Léon XIV, né aux États-Unis, a riposté lundi aux critiques virulentes du président Donald Trump à son encontre concernant la guerre entre les États-Unis et Israël en Iran, déclarant aux journalistes que les appels du Vatican à la paix et à la réconciliation sont ancrés dans l’Évangile, et qu’il ne craint pas l’administration Trump.

"Mettre mon message sur le même plan que ce que le président a tenté de faire ici, c’est, je pense, ne pas comprendre ce qu’est le message de l’Évangile", a déclaré Léon XIV à l’Associated Press à bord de l’avion papal en route pour l’Algérie.

"Et je suis désolé d’entendre cela, mais je poursuivrai ce que je crois être la mission de l’Église dans le monde d’aujourd’hui."

Le premier pape né aux États-Unis de l’histoire a souligné qu’il ne lançait pas une attaque directe contre Trump ou quiconque par son appel général à la paix et ses critiques de l’"illusion de toute-puissance" qui alimente les guerres en Iran et d’autres conflits à travers le monde.

"Je n’entrerai pas dans le débat. Ce que je dis n’est certainement pas destiné à attaquer qui que ce soit. Le message de l’Évangile est très clair : “Heureux ceux qui font œuvre de paix”", a déclaré Léon XIV.

"Je n’hésiterai pas à proclamer le message de l’Évangile et à inviter tout le monde à chercher des moyens de construire des ponts de paix et de réconciliation, et à rechercher des moyens d’éviter la guerre chaque fois que cela est possible."

S’adressant à d’autres journalistes, il a ajouté : "Je n’ai aucune crainte de l’administration Trump."

Le pape Léon XIV a entamé ce lundi 13 avril une tournée de onze en Afrique. Après une escale de deux jours en Algérie - avec une rencontre avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune - il se rendra au Cameroun, en Angola et en Guinée Equatoriale.