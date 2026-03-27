Le pape Léon XIV débutera sa tournée africaine en Algérie

La première grande tournée à l'étranger du pape Léon XIV s’effectuera dans quatre pays africains en avril prochain. Ce voyage, qui comprend sept messes et 11 discours, mènera Léon XIV en Algérie à partir du 13 avril.

Il deviendra ainsi le premier pape à se rendre dans le pays, où l’islam est la religion d’État. Le chef des 1,4 milliard de catholiques du monde sera reçu par le président Abdelmadjid Tebboune avant de célébrer une messe à la basilique Notre-Dame-d’Afrique située sur les hauteurs de la capitale algérienne, Alger.

Le pape Léon abordera toute une série de thèmes, allant du dialogue interreligieux aux appels à la lutte contre la corruption et les inégalités.

Le pape Léon XIV se rendra ensuite au Cameroun le 15 avril, en Angola le 18 avril, pour se terminer en Guinée équatoriale, où il passera deux jours après son arrivée le 21 avril.

À Malabo, les travaux urbains, les campagnes de nettoyage et l’organisation des événements reflètent l’ampleur des préparatifs. Mais derrière cette mobilisation, les méthodes de financement choisies par les autorités suscitent une vive controverse.

Selon plusieurs témoignages recueillis par l’AFP, les fonctionnaires et les militaires ont subi des prélèvements sur salaire allant de 20 000 à 55 000 francs CFA (environ 30 à 75 euros). Cette mesure est présentée comme une contribution au financement de la visite papale. Parallèlement, les étudiants de l’Université nationale de Guinée équatoriale seraient tenus d’acheter des vêtements à l’effigie du souverain pontife, pour un coût d’environ 10 000 francs CFA (15 €), afin de pouvoir assister aux événements officiels.