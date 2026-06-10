Zimbabwé : les associations funéraires, refuge face aux obsèques à prix d'or

Au Zimbabwe, les funérailles exigent des adieux fastueux et coûteux. Mais l’exigence n’est pas à la portée de tous.

Aussi, certaines personnes se tournent-elles vers des funéraires pour les faire face à ces obsèques à prix d’or. Melisa Kasu a perdu sa mère dans un contexte financier difficile. Heureusement la défunte était membre société funéraire. Depuis, Melisa a repris son adhésion.

''L'association funéraire m'a aidée en décembre dernier, lorsque j'ai reçu 100 dollars provenant de mon épargne. J'ai acheté deux réservoirs de gaz et une balance, et j'ai commencé à vendre du gaz à mes voisins. Ma petite entreprise s'est développée et je peux désormais me permettre de faire mes courses chaque mois, ainsi que de subvenir à mes besoins.'', explique-t-elle.

Un groupe de femmes a fondé l’association à Kuwadzana, un township de Harare, la capitale du Zimbabwe, en 2021, afin d’épargner aux familles ce que les membres qualifient de funérailles « embarrassantes » qui exposent la pauvreté.

''Nous avons eu l’idée d’enterrer nos familles et nos amis parce que nous avons constaté que la plupart d’entre nous ne venions pas de milieux privilégiés et que nos funérailles n’étaient ni dignes ni décentes. On s’apercevait qu’il n’y avait pas assez de nourriture pour les personnes en deuil, pas de feu, rien. C’est ainsi que l’idée est née, mais depuis, nous ne nous concentrons plus uniquement sur le deuil et l’enterrement de nos proches ; nous avons également mis en place une initiative d’épargne ainsi que des contributions pour les courses.'', raconte Nyadzisayi Mirisawu, secrétaire de la société funéraire Kubatana.

En plus des cotisations pour les funérailles, les membres versent désormais 10 dollars par mois dans un club d’épargne collectif.

''Les membres peuvent désormais emprunter de l’argent sur l’épargne pour des soins de santé ou pour payer les frais de scolarité. Kuchemana est simplement un nom que nous avons trouvé lorsque nous n’étions encore qu’un club destiné à nous enterrer les uns les autres, mais nous nous concentrons désormais sur d’autres choses qui nous autonomisent et nous aident à vivre plus longtemps.'', explique Nyadzisayi Mirisawu.

Les membres et certaines personnes de la communauté peuvent emprunter auprès de ce fonds à un taux d’intérêt de 20 %, les bénéfices étant répartis entre les membres chaque année.